Mercatino di Natale con la parrocchia

La Parrocchia Santa Maria di Massarella organizza per il 3 dicembre il tradizionale Mercatino di Natale presso la sede della Contrada Massarella, dove sarà allestito il Santa Claus Village. A partire dalle 9, e per l’intera giornata, presenza di stand con prodotti tipici locali, addobbi, cesti natalizi e idee regalo. Dalle ore 16 laboratori creativi per bambini in attesa dell’arrivo di Babbo Natale. Possibilità di pranzo a buffet con cucina tipica toscana, dalle ore 20 pizza anche da asporto. Tutto nel giorno in cui c’è Natalia al Parco Corsini Dalle10 alle 18 non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Tra le attrazioni principali saranno presenti la casa di Babbo Natale, la merenda con Babbo Natale, il Grinch e la sua casa, lo spettacolo delle principesse Disney, Willy Wonka e il suo laboratorio, la bottega di Pinocchio, il pozzo dei desideri, la Elf Club House e la parata di Babbo Natale.