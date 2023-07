Mercantia si conferma in crescita Quasi 20mila visitatori: più 33%

Quasi 20mila visitatori, il 33 per cento in più rispetto all’afflusso dello scorso anno (quando tutta via i giorni di kermesse erano quattro), è il dato che meglio di tutti certifica il successo di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro che per cinque giorni ha invaso le vie e le piazze di Certaldo con giocolieri, performer, artisti di strada e artigiani. Quest’anno la manifestazione ha segnato un traguardo importante: 35 anni. Un tempo lungo, ricco di storia e aneddoti, che ha avuto modo di essere celebrato anche durante il cartellone 2023. Basti pensare all’encomio solenne che l’amministrazione comunale ha conferito al direttore artistico Alessandro Gigli, come ringraziamento da parte di tutta la comunità, al Chiodo d’Oro assegnato alla Compagnia dei Folli e ad Accademia Creativa, oppure allo spettacolare evento finale Ameno, un’assoluta novità che ha coinvolto per l’occasione più di quaranta artisti.

"È stata un’edizione di grande successo e di grande ripresa da anni in cui abbiamo dovuto anche fermare la manifestazione per la pandemia – ha spiegato il sindaco Giacomo Cucini –. Sta ricrescendo, i numeri e l’apprezzamento del pubblico lo dimostrano. Abbiamo sentito e vissuto grandi emozioni da parte di persone provenienti da tutta Italia e da tutta l’Europa. Abbiamo visto spettacoli completamente nuovi, dimostrando che questo è un festival che, sì, ha una sua età, un suo radicamento nella storia e nella tradizione, ma anche la capacità di essere ancora giovane, in grado di sapersi rinnovare e di stupire pure le nuove generazioni. Credo che il festival sia ancora molto vivo e abbia ancora tanto da poter dare e che il futuro di Mercantia sia prospero, lungo e pieno di possibilità nuove".

"Grande soddisfazione per le installazioni e per le mostre, apprezzatissime e molto fotografate – ha detto Francesca Parri di Exponent –. Abbiamo avuto il piacere di ospitare tanti artigiani, alcuni che hanno partecipato anche nelle scorse edizioni, altri che sono venuti per la prima volta. Sono stati tutti bravissimi, si sono impegnati tanto e hanno ottenuto un buon riscontro". Come lo scorso anno è possibile scrivere una email a [email protected] con consigli e suggerimenti per la prossima edizione, in modo da rendere il festival ancora più partecipato e condiviso dall’intera comunità.