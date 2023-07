Mercantia, avvio boom Pure Spalletti al debutto

Spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, ma anche esibizioni circensi, installazioni, artigianato. L’apertura di Mercantia in un solo giorno ha fatto registrare l’arrivo a Certaldo di migliaia di visitatori. È stata una prima serata spumeggiante e partecipata quella di mercoledì. Il Festival Internazionale del Quarto Teatro animerà la città di Boccaccio fino a domenica e intanto anche stasera strade, piazze e giardini del borgo medievale spalancano le porte all’arte e alla creatività regalando un’atmosfera davvero suggestiva all’edizione numero trentacinque.

Il tema è “Una nuova speranza“: speranza e leggerezza sono il marchio distintivo della kermesse, quest’anno nel segno della ripartenza vera. Sono 120 gli artisti pronti ad offrire performance mozzafiato. Fino a domenica tutti con gli occhi al cielo per ammirare acrobazie e giochi di equilibrismo. Tra i visitatori d’eccezione, anche il mister vittorioso Luciano Spalletti, tornato “a casa“ nella sua Certaldo dopo lo Scudetto vinto nell’ultima stagione calcistica con il Napoli, dispensando autografi e foto ricordo a fans e curiosi. I momenti speciali, insomma, non sono mancati. Come quello riservato ad Alessandro Gigli, da sempre il ’padre’ di Mercantia. A lui, direttore artistico della manifestazione, un encomio solenne, una cerimonia di riconoscenza per aver fatto di Mercantia la sua ragione di vita. Durante la seconda giornata del Festival infatti, su decisione unanime dell’ultimo Consiglio Comunale, è stato consegnato il riconoscimento che premia tutti gli artisti, i collaboratori della direzione e quelle persone che, con dedizione e impegno, hanno contribuito al successo e alla crescita di Mercantia negli anni.

"Alessandro – ha ricordato il sindaco Giacomo Cucini – si è dedicato con costante dedizione a Mercantia e, grazie al suo legame, ha contribuito a creare negli anni una festa che è un’occasione per accrescere, rafforzare e promuovere Certaldo a livello nazionale ed internazionale".

Y.C.