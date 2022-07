Mercantia 2022, a Certaldo torna la magia e arrivano gli artisti internazionali

Certaldo (Firenze), 6 luglio 2022 - La magia sta per invadere Certaldo, dove giardini e cortili diventano palcoscenici. Musica, teatro di strada, circo, marionette e artisti con il fuoco per la 34ma edizione di Mercantia, il festival internazionale del quarto teatro in programma dal 13 al 16 luglio. Il ricco cartellone di eventi di questa edizione, dal titolo 'La voce della Lunà, è stato presentato oggi nella sede della Regione Toscana a Firenze. Il festival propone quattro giorni di spettacoli, arte, installazioni e artigianato, con artisti di fama internazionale pronti a fare festa e a regalare agli spettatori un'esperienza unica e ricca di fascino. In programma le esibizioni delle street band che hanno fatto la storia della manifestazione, la Badabimbumband con tutto il suo repertorio e la Zastava Orkestar con 'Zastava on fire 2022'. Torneranno inoltre Lumì, la dolce fata luminosa, e le bianche farfalle dell'Accademia creativa, pronte a regalare sogni ai passanti. Tra le novità le performance esclusive organizzate appositamente per il festival e ispirate alla luna, con riferimenti a Federico Fellini, a Ludovico Ariosto e a Vincenzo Bellini, e un omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita. «Mercantia è una manifestazione che per le sue peculiarità si è posta come punto di riferimento a livello nazionale - ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani .- Ha fatto e fa scuola e rappresenta un'eccellenza fra gli eventi culturali della Toscana. Certaldo alta, che la ospita, è uno dei borghi più belli del mondo, ha saputo mantenere il suo profilo medievale rimanendo così com'era nel 1313 quando vi nacque Boccaccio. E quell'epoca fa riemergere nella vitalità animata dagli artisti di strada, in un clima straordinario e suggestivo e in una memoria che diventa contemporaneità e futuro». Il Festival internazionale del Quarto Teatro ...