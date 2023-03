Meraviglie della natura Ecco il Padule di notte

Come ogni anno il Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio propone un calendario primaverile di visite guidate nell’area umida. Venerdì 28 aprile la gita sarà in notturna dalle 18,30-21,30. Il Padule di notte nella Riserva Naturale, area Le Morette; visita in un orario particolarmente suggestivo e al rientro ascolto dei rapaci notturni nel bosco. L’escursione all’ora del tramonto (ed oltre), è particolarmente suggestiva e adatta anche alle famiglie con bambini, che consentono di apprezzare momenti ed aspetti insoliti della palude. La parte iniziale è dedicata al birdwatching: grazie ai binocoli personali portati in escursione ed alla consulenza delle guide del centro sarà possibile osservare aironi, anatre, falchi di palude e tante altre specie dell’ambiente palustre. L’escursione continua anche dopo il calare del sole, quando l’affievolirsi delle condizioni di visibilità è compensato dalla moltitudine di suoni emessi dalle tante creature della palude. Per prenotarsi: [email protected]