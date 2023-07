Mensa scolastica Iscrizioni in chiusura

C’è tempo fino a lunedì prossimo 31 luglio per effettuare l’iscrizione al servizio mensa delle bambine e dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado del comune di Certaldo. La richiesta può essere effettuata sul portale certaldo.ecivis.it, accedendo tramite l’utilizzo dell’identità digitale Spid. L’iscrizione deve essere presentata anche da coloro che già erano registrati nell’anno scolastico appena concluso. Il servizio è completamente integrato con la piattaforma abilitante PagoPA, dove ogni famiglia potrà caricare i buoni per il proprio figliofigli. Il conto è disponibile 24 ore al giorno per consultazione e può essere ricaricato in ogni momento online con carta di credito direttamente sul portale, oppure rivolgendosi a uno degli esercenti accreditati al Nodo dei Pagamenti PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, ecc.). Il costo del singolo pasto consumato sarà detratto in automatico dal conto elettronico prepagato.