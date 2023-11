Mensa scolastica e nido, arriva la biologa nutrizionista. Obiettivo: migliorare il servizio e supportare le famiglie

Una biologa nutrizionista per migliorare il servizio di refezione scolastica. Il Comune di Castelfiorentino ha affidato l’incarico alla dottoressa Sara Pasqualetti, che a partire dal 1 dicembre supporterà l’ufficio scuola del Comune per svolgere varie attività: dal monitoraggio e controllo nel centro cottura della ditta appaltatrice a quello dei nidi d’infanzia; dall’educazione alimentare (anche per combattere il fenomeno dell’obesità giovanile) alle iniziative per contenere gli sprechi. L’esperta sarà inoltre a disposizione dei genitori per affrontare e risolvere eventuali criticità, con l’obiettivo di migliorare il gradimento di tutto il servizio e per offrire un servizio di supporto, consulenza e ascolto a favore dei cittadini su problemi che riguardano l’alimentazione.

"Un investimento in risposta al cambiamento dei bisogni del nostro tessuto sociale", sottolinea l’assessore Francesca Giannì.