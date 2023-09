"Mensa scolastica a Empoli: riparte il 25 settembre"

E’ uno dei servizi cruciali e sul quale vengono investite importanti risorse. Il servizio di mensa scolastica partirà da lunedì 25 settembre in coincidenza con la partenza dell’orario scolastico regolare, così come è stato concordato con gli Istituti Comprensivi nel corso delle riunioni di programmazione svoltesi in estate. per capire di quale tipo di impegno si sta parlando, vale la pensa ricordare alcuni numeri fondanti della mensa. Durante lo scorso anno sono stati forniti 50.966 pasti fra nidi e centro ZeroSei, 122.638 pasti ai bambini delle scuole materne, oltre 197.252 ai bambini delle scuole elementari. Considerando anche altre voci, il numero di pasti serviti nelle scuole è stato 385.239 nell’anno scolastico. Il costo totale del servizio è 2.572.578 euro, per circa la metà coperti dalle famiglie dei bambini che ne usufruiscono e per il resto dalla fiscalità comunale. La tariffa per la mensa scolastica (scuola infanzia, primarie e secondaria di primo grado) varia a seconda delle fasce Isee, che sono le seguenti: fino 5.000 euro c’è l’esonero; fra 5.000,01 e 11.000 è di 1,70 euro a pasto; fra 11.000,01 e 16.000 è di 3,40 euro; tra 16.000,01 e 25.000 è di 3,80; oltre 25.000 euro, il pasto costa 4,10 euro. Tariffe invariate dal 2016.