Meno auto, più servizi La sfida di Barsottini "Navette dalla stazione per aiutare le aziende"

di Ylenia Cecchetti

Da una parte i rincari per i biglietti del trasporto pubblico che gravano sui pendolari, dall’altra le richieste di migliorare il servizio avanzate da imprese e sindacati. I trasporti sono al centro del dibattito politico. In un’assemblea organizzata di recente al Palazzo delle Esposizioni, la Cgil ha parlato del settore manifatturiero portando alla luce alcune criticità. Incalzando la politica, i sindacati hanno chiesto interventi sulla logistica e sui trasporti. Questo il messaggio: "Servono infrastrutture e più tutele". Facciamo il punto con l’assessore con delega a Infrastrutture, Mobilità e Urbanistica, Fabio Barsottini.

Vicesindaco, navette verso le zone industriali, nell’ottica di un potenziamento e di una riqualificazione dei poli industriali della città. E’ la proposta della Cgil, la accende?

"Può essere interessante come progetto, da sviluppare. Accogliamo l’idea molto volentieri, possiamo provare a gettare le basi cercando innanzitutto di capire quanto è sostenibile da un punto di vista economico e dove andare a reperire le risorse".

Oggi chi arriva alla stazione come raggiunge i poli industriali?

"Per andare in via Piovola in tanti usano la bicicletta, promuoviamo e incentiviamo la mobilità dolce da sempre. Per quella zona è prevista una pista ciclabile. Ci siamo dotati di un piano urbano di mobilità sostenibile per organizzare al meglio gli interventi che guardano anche alle aree industriali. Laddove ragionevole, vorremmo investire su una rete ciclabile che possa consentire ai residenti di raggiungere il proprio posto di lavoro in pochi minuti in bici. E quindi collegando con ciclabili l’area artigianale di Carraia, quella di Pontorme, dotandole di infrastrutture che possano agevolare lo spostamento verso il posto di lavoro".

Non tutti però usano la bici, soprattutto con le temperature di questi giorni…

"Per altri bisogni, dovremo riuscire a dotarci di un servizio navetta condiviso con le attività del Terrafino e dei vari poli industriali. O potenziare un sistema di mobilità condivisa che sia un car pooling o car sharing, coinvolgendo appunto le imprese che sopra a un certo numero di dipendenti hanno l’obbligo di dotarsi di un piano di trasporto dedicato alle risorse umane. Riuscire a fare squadra con le aree produttive più popolose e, perché no, ipotizzare navette consentirebbe di abbandonare l’uso dell’auto: questo è il grande obiettivo da raggiungere".

Passiamo al Pegaso Area Metropolitana. Empoli pur essendo la terza stazione della Toscana per numero di movimenti passeggeri, è rimasta fuori dal biglietto unico. Perché?

"Bisognerebbe chiedere alla Regione o alla Metro Città, che hanno avviato (e confermato) la sperimentazione e trovato le risorse. La nostra intenzione comunque è quella di lavorare perché la mobilità intermodale tra Empolese Valdelsa e Firenze possa essere sempre più potenziata".

Occasione persa?

"Può darsi, ma dalla quale magari aprire una discussione in futuro. Bisogna pensare a una soluzione che parli a tutta la Metro Città e non solo alla cintura fiorentina. Abbiamo fatto grossi investimenti nel potenziamento della stazione ferroviaria di Empoli. Mi riferisco all’hub intermodale, uno spazio della città concepito per offrire ai viaggiatori un’ampia gamma di soluzioni di mobilità integrata. Ripartiamo da qui".