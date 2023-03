Meningite, il focus post pandemia "Urgente investire in prevenzione"

EMPOLI

Impossibile da dimenticare. Impossibile archiviare la paura del contagio, la corsa al vaccino, le assemblee con gli esperti prese d’assalto, il panico, le profilassi di massa. Impossibile dimenticare Marta Corti, 34enne di Vitolini e madre di due bambini piccoli, il 17enne Mattia Brendaglia, di Montelupo Fiorentino e Giovanni Locci, la vittima più piccola, residente a Bassa di Cerreto Guidi. Tre vite spezzate in un anno nero, quello dal meningococco di tipo C. Un’altra morte nel 2016, l’infezione costò la vita al 57enne di Fucecchio Luca Barsottini. L’Empolese Valdelsa stava vivendo un’emergenza senza precedenti, un’ epidemia di casi di malattia meningococcica che ha lasciato il segno sul territorio. A otto anni da quei tragici eventi l’associazione “Stop alla Meningite”, nata nella primavera del 2015 in seguito alla prematura scomparsa del piccolo Giovanni Locci (avvenuta il 7 febbraio per una sepsi fulminante da meningococco), organizza un convegno. L’appuntamento è per sabato dalle 9 alle 12, nei locali della Misericordia di Empoli. Lo scopo è fare il punto sulla malattia, partendo dalle problematiche sollevate da quell’epidemia, arrivando poi al tema della prevenzione. Un focus per capire come comportarsi, per chiarire quando ci si deve vaccinare, e soprattutto rivaccinare. Un’occasione di formazione ed informazione rivolta a tutti i cittadini e agli operatori sanitari per imparare a cogliere le avvisaglie della malattia, agire rapidamente ed evitare decessi e gravi menomazioni che la meningite può portare. A parlarne saranno medici di prim’ordine, ricercatori, universitari, pediatri di famiglia e specialisti ospedalieri. L’iniziativa è stata presentata da Pierluigi Ciari, governatore della Misericordia Empolese, Paola Tronci, presidente di “Stop alla meningite“ e Gabriele Mazzoni, ex direttore Igiene Pubblica Asl Empoli e consulente scientifico dell’associazione.

"Al termine del convegno – anticipa Ciari – l’associazione donerà all’Ospedale di Empoli un innovativo ecografo portatile del valore di circa 5mila euro. Un apparecchio sofisticato quanto efficace, grande come uno smartphone che, dalla tasca del medico di reparto, consente di diagnosticare precocemente le alterazioni multiorgano che gli stati settici producono". Uno strumento che fa guadagnare minuti preziosi, minuti che possono salvare vite.

Ylenia Cecchetti