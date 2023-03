Melodie di primavera in arrivo Musica, shopping e rombo di motori Attrazioni diffuse in tutto il centro

Un tripudio di note profumate e sapori intensi vestiranno Castelfiorentino a festa. La città saluta l’arrivo della nuova stagione con "Melodie di Primavera". Per l’occasione, domani il centro si animerà con una serie di iniziative rivolte a tutte le età, dagli adulti ai bambini, dislocate nelle principali piazze del paese. A partire dalla prima mattinata, dalle 9, piazza Cavour ospiterà il mercato floreale e di artigianato curato da Confesercenti e Promoeventi, tingendo Castelfiorentino con i colori della primavera.

Piazza Kennedy invece si trasformerà in una mostra di auto a cielo aperto, accogliendo un’esposizione di jeep e fuoristrada. Non sarà l’unica sorpresa per gli appassionati di motori: Piazza Gramsci sarà teatro di una esposizione di vespe, organizzata dal Vespa Club di Castelfiorentino, a cui parteciperanno veri appassionati. Ma non è finita qui! La piazza cittadina si trasformerà in una pista dove cimentarsi in giochi di gimkana con la mitica Vespa. Nel pomeriggio, intorno alle 17, è prevista inoltre un’esibizione speciale di "Nicola l’Impennatore", famoso freestyler, che gira tutta l’Italia esibendosi in spericolate acrobazie. Uno spettacolo da non perdere e una novità assoluta per il territorio di Castelfiorentino. Piazza Gramsci ospiterà intrattenimento anche per i più piccoli con divertentissimi gonfiabili, pop corn e zucchero filato offerto dagli stand e a cura di Avis. Non mancherà della buona musica: nel pomeriggio, a partire dalle 16, il palco di piazza Cavour ospiterà un Concerto musicale a cura dell’associazione Orpheus. In occasione della manifestazione, i negozi del centro saranno aperti, pronti ad accogliere gli appassionati di shopping. "Melodie di Primavera" è organizzato infatti dall’associazione del CCN "Tre Piazze" in collaborazione con Confesercenti. "Melodie di primavera si presenta con un programma diversificato, aperto a tutti – osserva l’assessore al commercio, Simone Bruchi – Una festa che unisce virtuosamente un pizzico di amarcord, con l’esposizione e l’esibizione di un simbolo del mondo dei motori che ha segnato un’epoca, con il mercato floreale e dell’artigianato, tanta buona musica e uno spazio giochi dedicato ai bambini. La manifestazoine si svolgerà in concomitanza con i negozi aperti, offrendo a quanti desiderano approfittare dell’arrivo della bella stagione per fare un po’ di shopping e due passi in centro. Colgo l’occasione per ringraziare il Vespa Club Castelfiorentino, le associazioni e tutti gli espositori, come la Valdelsa Classic Motor Club e la Sereni Off Road, che hanno collaborato alla manifestazione".

Costanza Ciappi