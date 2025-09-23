Medici uniti per curare i compaesani: "Prezzi popolari e attese ridotte"

Il progetto “Medici di Gambassi per i gambassini“ arriverà a partire dal mese prossimo a contare cinque specialisti: ai radiologi Fabio Renieri e Fulvia Ciampolini ed al cardiologo Mario Leoncini si aggiungeranno tra pochi giorni anche un gastroenterologo, il dottor Massimiliano Biagini, ed una tossicologa, ossia la dottoressa Donatella Posarelli. Lo ha fatto sapere la Misericordia di Gambassi, facendo il punto sugli ultimi sviluppi di un servizio avviato nel 2023 che si pone l’obiettivo di garantire ai residenti sul territorio, tramite la collaborazione di medici gambassini, di poter accedere ad esami specialistici in tempi brevi e risparmiando rispetto alla spesa richiesta da un centro medico privato per la medesima prestazione.

Le modalità per poter prenotare una visita con i due nuovi medici, quando entreranno in servizio, saranno quelle ormai consolidate: l’utente deve portare alla Misericordia una richiesta in bianco firmata dal proprio medico di famiglia che specifichi la prestazione sanitaria richiesta. A quel punto, sulla base della disponibilità del professionista richiesto (due o tre volte al mese, di solito) la confraternita fissa il primo appuntamento disponibile.

"Sono tanti gli utenti che scelgono di farsi visitare dai medici volontari che fanno parte di questo progetto. E che con frequenza alterna tra loro di mezza giornata al mese si mettono a disposizione volontariamente visitando i compaesani nell’ambulatorio che abbiamo allestito per portare avanti questa iniziativa – ha spiegato Massimiliano Chesi, governatore della Misericordia di Gambassi – direi che riceviamo una media di 40 richieste al mese, da parte dei cittadini. I motivi sono molteplici, facilmente intuibili: oltre alla competenza dei medici, garantire determinati servizi in loco fa sì che i pazienti, soprattutto i più anziani, non debbano spostarsi in altri Comuni. E poi c’è anche il lato economico, indubbiamente".

All’utenza viene infatti suggerita un’offerta libera per l’ambulatorio, con le risorse ricavate che servono per il pagamento delle bollette e che si traducono nell’acquisto di nuovo materiale sanitario. Proprio lo scorso luglio, ad esempio, è stato annunciato dalla Misericordia l’acquisto di un nuovo ecografo. "Con l’arrivo degli ultimi due medici, direi che il progetto è giunto al massimo sviluppo in termini di professionisti aderenti – ha chiosato Chesi – la speranza è che questa iniziativa continui grazie ai medici gambassini che vogliono rendersi utili per i nostri compaesani. E a tutti coloro che la stanno rendendo possibile da oltre due anni".

Giovanni Fiorentino