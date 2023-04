Medaglie d’oro al merito civile e il ricordo

In occasione del 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Questore Maurizio Auriemma, alla presenza delle autorità cittadine e delle varie rappresentaze dei reparti e delle articolazioni della Polizia di Stato, ha rivolto un prezioso pensiero ai caduti nell’adempimento del dovere della Polizia di Stato, tra i quali il Brigadiere delle allora Guardie di Pubblica Sicurezza Leonardo Falco, l’appuntato Giovanni Ceravolo e l’appuntato Arturo Rocca. Il 24 gennaio 1975, in via Boccaccio, il Brigadiere Leonardo Falco (medaglia d’oro al Merito Civile) e l’appuntato Giovanni Ceravolo (medaglia d’oro al Merito Civile), persero la vita mentre eseguivano un mandato di cattura spiccato nei confronti di un pericoloso terrorista empolese, mentre l’appuntato Arturo Rocca rimase gravemente ferito.

"Ai nostri amici scomparsi va il mio più profondo pensiero e un sentito ringraziamento per l’irriducibile sostegno a tutta la Polizia di Stato – ha detto il Auriemma – a 48 anni da quel tragico evento che sconvolse la città di Empoli, il vivo ricordo del sacrificio dei nostri poliziotti empolesi fa ancora riflettere tutti noi, sui doveri che ci assumiamo indossando la nostra amata uniforme".