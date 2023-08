Maxi prezzo per il museo Ma è un errore: rimborsato

Caro Leonardo… quanto mi è costato visitare il tuo museo. Non è soltanto una battuta, ma è ciò che è successo a Vinci, dove un visitatore in questa stagione turistica ha acquistato due biglietti, che sarebbero da 8 euro ciascuno, per andare a scoprire quanto di bello c’è nel percorso museale della Palazzina Uzielli, della celebre Rocca dei Conti Guidi, di tutto quanto rimanda al Genio del nostro Rinascimento e non solo. Ma la tecnologia - di cui forse il Genio medesimo si sarebbe innamorato perdutamente - a volte gioca brutti scherzi.

Il turista aveva pagato tramite Pos della biglietteria, con sorpresa di cui si è accorto di poi guardando attentamente lo scontrino: due biglietti per un totale di ben 41 euro al posto di 16. Beh, insomma: c’è una discreta differenza di 25 euro. Che si fa? Correttamente, il turista ha chiesto la restituzione della cifra nei modi dovuti. Il Comune di Vinci dopo aver fatto tutti i riscontri necessari (compreso il rendiconto mensile dei biglietti staccati e dei relativi incassi) ha notato che sì, in effetti c’era quell’eccesso di incasso, oggettivo, che ora è stato restituito legittimamente al turista. Carissimo Leonardo… è tornato indietro il celebre fiorino, per parafrasare un po’ l’altrettanto celebre film.