"Maxi perdita? Deve risolvere il privato"

EMPOLI

"Si tratta di un guasto su un impianto privato, la cui riparazione spetta proprio all’utenza in questione". Acque SpA replica alle proteste dei residenti in riferimento a una grossa perdita in via Carrucci. "Il guasto è stato appurato nel corso di un sopralluogo tenutosi il 13 luglio scorso, a meno di 24 ore dopo la prima segnalazione pervenuta – si legge nella nota –. Il sollecito deve essere girato per intero ai privati. Peraltro, in caso di prolungata inottemperanza all’obbligo di riparazione, il gestore si riserva la facoltà di intervenire riducendo il flusso dell’erogazione idrica per limitare appunto lo spreco d’acqua causato dalla perdita. Ci auguriamo che le utenze responsabili del tratto di rete in questione possano intervenire quanto prima".