Maxi-parcheggio, è scontro: "Questo mutuo ingesserà i conti comunali per anni"

I parcheggi sotto accusa. Quelli da realizzare. E quelli già realizzati. Il parcheggi di via Sbrilli è la maxi-opera finita nei giorni scorsi nel mirino del candidato sindaco del centrodestra Vittorio Picchianti. Ora l’attacco è anche dal gruppo misto con Leonardo Pilastri. Un’operazione che, secondo l’esponente dell’opposizione, presenta "errori imbarazzanti di valutazione dell’esigenza da soddisfare e un costo allucinante: al momento, quattro milioni di euro, coperto da un mutuo pluriennale appena stipulato dall’amministrazione comunale, che assillerà il bilancio comunale per decenni". "Un’opera che verrà inserita in modo sciagurato nel contesto paesaggistico e storico più prezioso per la città – aggiunge Pilastri –. Ma la cosa forse più sconvolgente è che, al momento, il progetto non è pienamente conforme ai regolamenti urbanistici comunali, che, per questa svista clamorosa, verranno “adattati” dalla maggioranza Pd prima in commissione urbanistica (stasera) e, poi, in consiglio comunale, a posteriori"

Conclude Pilastri: "Giovedì alle 20.30 (domani per chi legge, ndr) ci sarà un consiglio comunale estremamente importante, in cui verranno discussi tutti questi temi. Invito i Cittadini a guardarlo in diretta streaming, così potranno farsi un’idea sulla realtà delle cose a Fucecchio, al netto di ogni propaganda e strumentalizzazione. Come al solito, cercherò di convincere la maggioranza Pd ad esprimere un voto logico e di coscienza, per i cittadini, per la trasparenza, di buon governo, e non per meri fini politici".

Ma è polemica anche per la rivoluzione in arrivo per la sosta. "Sono ripresi da piazza XX Settembre, i lavori per organizzare la sosta a pagamento che riguarda 350 stalli, secondo il Comune, per una migliore gestione e regolamentazione della sosta – attacca la Lega con Marco Cordone –. Come Lega, domani (oggi per chi legge, ndr) scenderemo nuovamente in piazza (gazebo in piazza XX settembre) per invitare l’amministrazione a rivedere il progetto, dato che molti cittadini stanno protestando, viste anche le difficoltà dovute ad una forte stretta economica come quella attuale, in cui si fa ancora fatica ad arrivare alla fine del mese". "È sulla base di ciò che ci chiediamo – conclude Cordone – se sia il caso di far pagare il parcheggio in tante strade e piazze di Fucecchio".

C. B.