Maxi indagine anti-droga Sgominata la banda Rifornivano anche i vip

Dal ritrovamento di 40 grammi di cocaina in un bosco a Bergiola, nel comune di Carrara, si è sviluppata una più ampia indagine anti-droga, che ha portato allo smantellamento di una banda di spacciatori, capeggiata da alcuni albanesi. Tra gli undici arresti uno è stato effettuato anche a Fucecchio. A condurre l’operazione è stata la squadra mobile di Massa col supporto dei colleghi di Pistoia, La Spezia e Firenze e dei commissariati di Carrara e Montecatini. In tutto, sono stati sequestrati quasi cento chili di droga tra cocaina, hashish e marjiuana, di cui i capi albanesi della banda si rifornivano dalle centrali di spaccio in Lombardia.

Il 9 aprile del 2022 la sezione Narcotici della Squadra Mobile ha rinvenuto questo sacchetto contenente 40 grammi, nascosto tra le radici di un albero in una zona boschiva della provincia di Massa Carrara. E da questa scoperta è partita l’indagine denominata “Smugglers“, con videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Non c’è voluto molto, agli investigatori, per capire che la centrale massese riforniva di coca e altre sostanze stupefacenti anche La Spezia, la Val di Nievole, l’area di Fucecchio e il Val d’Arno basso (provincia di Pisa).

A fine 2022 tutto è finito nelle mani del sostituto procuratore Giulia Giancola che ha firmato la richiesta dei provvedimenti di custodia cautelare. Per uno di loro il Giudice delle indagini preliminari Marta Baldasseroni ha disposto la sola misura dell’obbligo di firma. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli interrogatori per i profili di garanzia previsti dal codice di procedura penale. Le accuse sono varie e vanno, a seconda dei casi, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alle lesioni semplici alle lesioni aggravate finendo con l’associazione a delinquere.

La droga veniva venduta tanto ai ricchi quanto ai poveri, utilizzando sia il più classico dei metodi, passando la dose attraverso il finestrino di un automobile magari ai margini di un boschetto, oppure con delle consegne a domicilio. In questo caso per la maggior parte si parla di villette o appartamenti di lusso in Versilia.

Andrea Luparia