Maxi furto di pungitopo. Multati tre raccoglitori

Chissà se lo preparavano per la vendita in vista del Natale. Fatto sta che tre albanesi sono stati beccati dai carabinieri forestali di Empoli mentre raccoglievano pungitopo oltre i limiti consentiti. L’intervento dei militari in via delle Forre a Fucecchio è avvenuto a seguito di alcune segnalazioni di privati cittadini che riferivano circa la presenza di alcune persone dedite a questa attività. I forestali sul posto, hanno constatato la presenza dei tre soggetti e li hanno controllati e identificati. Due sono risultati irregolari sul territorio dello stato italiano (e per questo segnalati all’autorità giudiziaria) e sono stati accompagnati in caserma per il fotosegnalamento. Inoltre in merito all’attività di controllo per la raccolta di pungitopo, sono stati abbondantemente superati i limiti consentiti per la raccolta. Perciò sono state elevate tre sanzioni amministrative per un importo di 630 euro. Sequestrato anche il pungitopo per un quantitativo stimato di 4.500 fronde o rami.

C. B.