Maxi discarica in fondo al dirupo Gli acchiappa-rifiuti acrobati in azione per salvare il bosco

di Ylenia Cecchetti

Alle prime luci dell’alba la squadra è pronta a partire. Punto di ritrovo via di Pulica, salendo dalla frazione di Turbone, poco dopo il ponte sulla FiPiLi. Siamo a Montelupo Fiorentino. Il luogo è impervio, la speranza è di riuscire a portare a termine la missione in un paio d’ore. Il recupero - su un borro che scende nel torrente Pesa - è talmente complicato che richiede l’intervento di due esperti della Racchetta, associazione di volontariato attiva nel settore antincendi boschivi e protezione civile. "I rifiuti sono laggiù, nel dirupo, tra la vegetazione. Ci caleremo con le imbracature nella scarpata. Abbiamo 20 metri di corda". Non c’è una persona da salvare, ma un bosco.

Il team è affiatato: ci sono gli ’Acchiapparifiuti’ della Pro Loco, un ispettore ambientale di Alia e l’assessore all’Ambiente del Comune di Montelupo, Lorenzo Nesi. Non ci si risparmia, alle 7,30 scatta l’operazione di recupero abbandoni rifiuti. Il bosco è pieno di ’tesori’. Ma di certo, non quelli che ti aspetti. L’occhio clinico dei volontari ormai non sbaglia un colpo e sa bene dove andare a sondare. Il bollettino a fine mattinata ha dell’incredibile. Ombrelli ed ombrelloni di varie misure, il dirupo ne restituisce almeno tre. Ci sono scatoloni ancora imballati da aprire. "E’ un momento di curiosità per tutti - dicono i volontari per sdrammatizzare - Se ne vedranno delle belle". Ed ecco che un albero di Natale con tanto di decorazioni spunta nella stagione sbagliata insieme a qualche cappellino da Santa Claus. E poi un lettore dvd, una batteria per auto, una padella, piante secche ancora in vaso e fioriere. "E’ tutto materiale datato, gettato almeno una decina di anni fa", giura qualcuno. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Nella lista si aggiungono un’affettatrice, un frullatore, uno stendino andato in pezzi, una stampante e un sacco pieno di asciugacapelli e ’ferri del mestiere’: quel che resta di un negozio di parrucchiere, probabilmente.

I volontari ripescano dalla vegetazione un lavandino in ceramica, secchi di vernice, elenchi telefonici, grucce e bottiglie di bibite che ormai non si producono più. Reperti vintage. Arriva a dare il suo supporto anche Massimo Caverni. "Mi sono portato il lavoro da casa". Instancabile, il volontario apre la bauliera dell’auto e tira fuori altre due sacchi neri, è il bottino fresco di mattinata. "Un mucchio contiene rifiuti ripescati in riva all’Arno, l’altro dalla Pesa". E’ ammirevole l’impegno di Anna Pancani che con un tutore al braccio destro - e quindi operativa solo a metà - usa la forza del sinistro per raccogliere da terra tutto quel che trova.

Da via di Pulica, insieme a Carlo Castellani, altro ’collega’ nella task force contro il degrado, Pancani colonna portante del gruppo green, si sposta di 100 metri appena. "Questo è uno dei recuperi peggiori degli ultimi mesi - conferma - La Tosco Romagnola resta il punto critico, ed è sulla Statale che ci concentreremo, nuovamente, a settembre". Intanto, munita di guanti, recupera 4 tapparelle avvolgibili in alluminio lasciate rotolare giù per il bosco. Riaffiorano sacchi in plastica che contengono confezioni di alimenti bio: un paradosso. E’ il secondo intervento da parte degli ispettori ambientali a Montelupo, in dieci giorni.

"Boschi e corsi d’acqua i punti presi di mira. I rifiuti sono di tipo domestico e non - dicono da Alia - Resti di piccole ristrutturazioni fatte in economia. Ci si affida ingenuamente o per risparmiare a svuota cantine che poi non smaltiscono correttamente". Il mezzo privo di licenza, se fermato per un controllo può essere sequestrato (spesso sono autorizzati solo allo smaltimento di materiali ferrosi ma si prestano a ripuliture che poi…finiscono in bosco). "Gran parte di questa sporcizia - aggiunge l’assessore Nesi - proviene da interventi edilizi affidati a soggetti non idonei. Sono riemersi anche diversi pneumatici, sui quali appoggio la proposta fatta da Plastic Free per una norma di tracciamento di questi rifiuti così diffusi nei fiumi e nei mari".