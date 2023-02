Mattia Insolia presenta i suoi "Cieli in fiamme" alla Rinascita

Proseguono le presentazioni alla libreria Rinascita di Empoli, dove domani alle ore 18 toccherà al giovane scrittore Mattia Insolia, autore di "Cieli in fiamme". Dopo il successo de "Gli affamati", questo nuovo romanzo è una storia potente, in cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi, una visione dura ma nient’affatto priva di pietas. Pur così giovane, Mattia Insolia ha una poetica, la determinazione di esplorare la confusione, le contraddizioni, il furore, la vitalità di due generazioni: genitori e figli. Il protagonista, Niccolò è alle prese con il difficile rapporto con il padre e durante un viaggio a Caporotondo con il genitore, dove tutto è cominciato diciannove anni prima dove il padre ha conosciuto la moglie Teresa afflitta a sua volta da un difficile rapporto con la madre, cercherà il significato del proprio passato mentre il padre il perdono di suo figlio. Mattia Insolia è nato a Catania e ha pubblicato racconti di vario genere e scritto per diverse riviste di cultura. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 0571 72746 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]