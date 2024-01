Massarella, raccolti i fondi necessari per comprare il defibrillatore

Un importante momento di convivialità con tutta la comunità di Massarella ha raggiunto il risultato. È lo stesso sindaco Alessio Spinelli ad annunciarlo: tutti insieme abbiamo raccolto la somma economica per acquistare un defibrillatore Dae, utile al nuovo ambulatorio per il punto prelievi e all’intero paese. Infatti inizia una nuova fase per la frazione fucecchiese, che potrà non soltanto contare sulla ripresa di un servizio sanitario importante come quello del punto prelievi, ma anche su un locale completamente rinnovato e adeguato alle esigenze. Oltre ai lavori sull’edificio, oggi aggiornato negli spazi di accoglienza e in quelli dedicati al personale medico-sanitario, i lavori hanno visto anche la realizzazione di un camminamento pedonale che mette in comunicazione il punto prelievi con il vicino parcheggio di piazza XXIII Agosto, così da adeguare la fruibilità del servizio anche dal punto di vista dell’accessibilità. E arriverà anche il Dae.