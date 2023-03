Martignana in festa fra moto e trattori

Iniziative su tutto il territorio. E’ l’impegno dell’Associazione Commercianti e Artigiani che annuncia eventi da marzo a dicembre. "I nostri obiettivi sono principalmente due: promuovere le varie attività commerciali e artigianali nel nostro territorio e dare nuova vita alle tante feste tradizionali delle frazioni – dice il presidente dell’Associazione, Lara Bartalucci –. Montespertoli è un paese esteso fatto di tanti luoghi di aggregazione, vogliamo così proporre ai cittadini tanti eventi per vivere a pieno Montespertoli non solamente nel centro storico". Il ricco calendario che parte con sabato 11 e domenica 12 marzo con "Martignana in festa". Due giorni di iniziative in piazza Maria e Angela Fresu, con l’esposizione di moto e trattori d’epoca, mercatino, sfilata di alpaca e un punto ristoro con il contributo di Gastronomia Latini e Birra 72. Per la festa del babbo (19 marzo) tutti in sella con Toscanabybike: "Babbo in bici sarà una gita in bicicletta nelle colline montespertolesi. Poi Tre appuntamenti nel centro storico con la Festa di Primavera, sabato 18 e domenica 19 marzo; "Non lo butto", domenica 2 aprile e la prima edizione della "Festa della Birra Artigianale", sabato 22 e domenica 23 aprile. Così avanti.