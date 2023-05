Mario Sussi racconta “90 minuti in paradiso“ a La Stanza Rossa

CASTELFIORENTINO

Spazio al libro di Mario Sussi “90 minuti in paradiso. La diretta del calcio, quando ancora non c’era“ nel ricco programma de La Stanza Rossa di Castelfiorentino. Una presentazione in anteprima assoluta che si terrà domani alle ore 18.30.

Il volume racconta la storia di un’audace e inconfessabile ambizione diventata realtà: intercettare i ponti radio Rai e guardarsi le partite, proprio mentre si giocava, ai tempi del calcio in bianco e nero. Dagli avventurosi esperimenti nella cantina di un paesino del chianti, fino agli occhi increduli degli spettatori nelle case del popolo e negli attici dei vip. Quando tutto il calcio si giocava in contemporanea alle canoniche ore 14.30 della domenica, c’era chi non aveva bisogno di sedersi allo stadio. Bastava trovarsi sulla direttrice ideale e chiamare le persone giuste. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 339 8284720.

Lunedì prossimo alle 21.15 torna invece l’appuntamento con “I grandi classici“, con la proiezione del film “L’infernale Quinlan“ (1959) del regista Orson Welles con Janet Leigh, Charlton Heston, Marlene Dietric e lo stesso Orson Welles.