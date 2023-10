Piante di marijuana e 3 chili di droga in casa, nei guai un 35enne

Fucecchio (Firenze), 21 ottobre 2023 – In casa aveva una vera e propria serra, con piante alte due metri e quasi 3 chili di marijuana parzialmente essiccata. Per questo i carabinieri della stazione di Fucecchio, con l’ausilio di personale del 4° Reggimento a Cavallo-Gruppo Squadroni Carabinieri di Roma, giunti di rinforzo in questi giorni per incrementare ed intensificare l’attività di controllo nell’area boschiva delle “Cerbaie”, hanno arrestato un 35enne italiano residente nel pisano che, in un appartamento preso in locazione nella frazione “Querce”, aveva realizzato una vera e propria coltivazione in serie di marijuana.

I militari, durante le operazioni di perquisizione nell’appartamento, hanno rinvenuto cinque piante di marijuana alte circa 2 metri, ancora nei vasi, due piante che erano state travasate e per le quali erano in corso le operazioni di rimozione delle infiorescenze e quasi 3 chili di marijuana parzialmente essiccata, oltre a una bilancia e materiale per la coltivazione e cura delle piante (fertilizzante, annaffiatoio, forbici per potatura).

Al momento dell’ingresso nell’abitazione l’uomo ha spintonato i militari, cercando di fuggire, ma è stato preso e portato al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La sua posizione è ora, per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza, al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne accerterà o meno le responsabilità nel corso del successivo processo.