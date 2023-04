Maria Fresu attende ancora giustizia

L’udienza del 19 aprile dinanzi alla Corte di assise di Appello presieduta dal giudice Orazio Pescatore è stata subito rinviata: riprenderà il 10 maggio il processo d’appello a Gilberto Cavallini, ex Nar condannato all’ergastolo il 9 gennaio 2020 per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che provocò 85 morti e 200 feriti. Tra le vittime, ricordiamo, la giovane di Montespertoli Maria Fresu (all’epoca 23 anni), la sua piccola figlia Angela di appena 3 anni, e l’amica Verdiana Bivona (22) di Castelfiorentino. Resta in sospeso la questione del Dna sui resti attribuiti a Maria Fresu recuperati 4 anni fa dal cimitero di Montespertoli, poi non riconosciuti come tali in sede processuale. Dunque, l’appello servirà anche a fare questa chiarezza, alla quale peraltro l’amministrazione di Montespertoli - come precisato dal sindaco Alessio Mugnaini - tiene molto. Gilberto Cavallini è in regime di semilibertà, a Terni.