Margherita Ingoglia arriva alla NessunDove con ’La Malgrazia’

“La Malgrazia. Ballate (delle) disturbanti” sarà il libro presentato domani alle 18.30 presso la libreria NessunDove di Empoli. All’evento, ad ingresso gratuito, sarà presente l’autrice Margherita Ingoglia. Il volume è una raccolta di scritti in forma di ballate e di poesie per raccontare la donna e il suo corpo. Il corpo inteso come involucro di bellezza e come calco emozionale. La donna come figura femminile che nel tempo ha saputo ribellarsi a certi diktat barbari, violenti e arcaici che l’hanno tenuta muta e incapace di esprimersi. Corpi che non si riconoscono nelle categorie sessuali prescritte e convenzionali; non sanno in quale forma esistere e, per questo, si avvertono estranei e smarriti.

Margherita Ingoglia è originaria di Sambuca di Sicilia, ha vissuto per molti anni in viaggio per l’Italia. Laureata in Lettere Moderne, iscritta all’Albo dei giornalisti di Sicilia, attualmente insegna presso la scuola di Formazione Eris di Sambuca e cura una rubrica giornalistica culturale “Fimmina che legge” per l’emittente televisiva Tele radio Sciacca. Ha pubblicato due raccolte di poesie, oltre a presentare svariati festival.