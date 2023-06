Marciapiedi, incubo buche "Camminare? Un pericolo"

di Tommaso Carmignani

Buche lungo la strada, ma anche sul marciapiede e sul ponte dell’Orme. Un problema sollevato spesso dai residenti, ma a quanto pare ancora inascoltato. La protesta arriva da via Cherubini, quartiere Corea, a due passi dal centro nella zona est della città. Un’area che nei mesi scorsi è stata sottoposta ad un surplus di traffico inatteso per via della chiusura del ponte sulla 67 che ha dirottato in quella zona la viabilità in entrata e uscita dalla città. E chissà che questo non abbia contribuito ad accelerare il processo di ammaloramento delle strade, facendo arrabbiare ancor di più i residenti.

I problemi principali, però, sembrano riguardare i marciapiedi. "Sono pieni di buche e avvallamenti – spiega la signora Domenica Caputo, che vive a due passi dall’Ecomedica - e per questo risulta difficile camminarci. Sono pericolosi, ma lo abbiamo segnalato più volte senza ricevere nessun tipo di riscontro da parte del Comune". Un altro problema riguarda il ponte. "I parapetti sono rovinati e risultano pericolosi, specialmente per i più piccoli. Si tratta di una zona molto frequentata – spiega ancora la signora Caputo - perché a due passi da lì c’è il parco di piazza Toscanini. Ma il ponte è ammalorato e anche le mattonelle che si trovano per terra sono in condizioni pessime. Rischiano di saltare via e far male a qualcuno". C’è poi ovviamente la questione legata alla strada, che risulta piena di buche e avvallamenti. "Chi ci passa con la macchina deve stare attento a non rovinarla, mentre noi residenti siamo costantemente in preda del forte rumore che questa via genera. Di notte – dice la signora Caputo – facciamo spesso fatica a dormire, anche a causa dell’alta velocità che nonostante tutto viene tenuta. Quando di giorno c’è traffico succede meno, ma la sera, quando non circola quasi nessuno, le auto e le moto viaggiano fortissimo".

Nei mesi scorsi ci sono state numerose proteste e lamentele da parte dei cittadini. "Abbiamo fatto presente la cosa a chi di dovere, ma nessuno sembra disposto ad ascoltarci. Per fortuna – conclude la signora Caputo – hanno dipinto le strisce pedonali, perché anche quelle erano talmente sbiadite che quasi non si vedevano più. Adesso auspichiamo che qualcuno si faccia carico dei problemi di strade e marciapiedi e venga a dare una sistemata. Noi siamo davvero esasperati e non ne possiamo più di vivere questa situazione".