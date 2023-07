Marcia per la Pace a Empoli: Un Centinaio in Centro

La grande bandiera della pace, coi colori dell’arcobaleno, è stata il fulcro della marcia di sabato sera, partita dal circolo Arci di Monterappoli e conclusasi in piazza della Vittoria a Empoli. Un colorato corteo di un centinaio di persone è sceso lungo la collina, ha sfilato per le strade sonnacchiose di Pozzale, percorso via dei Cappuccini ed è arrivato alla tenda della pace per ricordare a tutti il messaggio attorno al quale è stata costruita la bandiera e organizzata la manifestazione. Una bandiera, vale la penna ricordarlo, di 15 metri di lunghezza realizzata dai paesani di Monterappoli che in questi giorni è stata affissa simbolicamente davanti al rifugio che era stato scavato per proteggersi durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. La Casa del popolo ed il circolo Arci di Monterappoli, in collaborazione con l’Arci Empolese-Valdelsa e il comitato Empoli per la Pace, hanno organizzato la marcia per continuare a chiedere la fine delle ostilità in Ucraina.