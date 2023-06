Manzoni inedito Ecco i dialoghi nel Chiostro

Torna l’appuntamento al Chiostro del Convento degli Agostiniani in Certaldo Alto, con il ciclo di incontri denominato “Dialoghi nel Chiostro”. Protagonista della serata il libro “Il cuore è un guazzabuglio“ della scrittrice Eleonora Mazzoni, che in occasione del 150esimo anniversario dalla morte del padre dei Promessi Sposi, dialogherà con il poeta Davide Rondoni per conoscere la figura di Alessandro Manzoni sotto una veste inedita di “rivoluzionario”. L’iniziativa è organizzata dagli Ichneutai in collaborazione con il Comune di Certaldo e la Propositura di San Tommaso Apostolo. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Pinacoteca del Museo di Arte Sacra.

Il Manzoni, sempre chiamato con l’articolo a precedere il cognome, che di solito da studenti viene immaginato come un uomo perennemente di mezza età, dallo sguardo grave e un po’ assente, simile a quello ritratto da Francesco Hayez in uno dei suoi dipinti più celebri. Un uomo che difficilmente riesce a ispirare simpatia, così come difficilmente può ispirarla il suo capolavoro, I promessi sposi, che da adolescenti viene tendenzialmente letto come se fosse una medicina amara da ingerire solo perché “fa bene“.

Ma, leggendo con attenzione le milleottocento lettere che ci ha lasciato e le testimonianze di familiari e amici, Manzoni risulta molto diverso da così. Conversatore ironico e affabile, all’avanguardia su tutto, animato da un ardente fuoco politico, da giovane fu ribelle e libertino, rimanendo inquieto per tutta l’esistenza. Anzi, una volta diventato scrittore, Manzoni riversò la propria inquietudine nella sua opera, come pochi altri hanno saputo fare. I Promessi Sposi riflette, infatti, tutte le passioni che hanno agitato una vita avventurosa e piena di tumulti emotivi: l’abbandono materno, l’assenza di un padre, il travaglio spirituale, la lotta civile per un’Italia unita e libera dall’oppressore straniero. Un grande romanzo popolare, attraversato da uno spirito indomito, capace di penetrare gli esseri umani e il loro cuore. E di scuotere ancora oggi l’anima di chi lo legge.