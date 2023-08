Manutenzioni nei Cimiteri di Montespertoli: Ecco i Lavori

È cominciata, a Montespertoli, una nuova campagna di manutenzioni nei cimiteri. In particolare, il prossimo autunno l’attenzione verrà concentrata su quello di Baccaiano, alla curva della Volterrana verso Montagnana, che versa in condizioni assai precarie. Tanto che ha attirato via social l’attenzione di persone che vi si recano sulle sepolture dei propri cari. A Baccaiano i lavori sono previsti in autunno. Già effettuate invece alcune operazioni nel camposanto di Montespertoli, come riportato dal sindaco Alessio Mugnaini: si sono infatti conclusi in questi giorni i lavori per il rifacimento di due parapetti. Mugnaini si è soffermato in generale, anche su Fb, sulle difficoltà di curare in maniera costante un sistema di 25 cimiteri, 125 km quadrati di territorio, 200 km di strade comunali di cui 100 km sterrate, 50 aree verdi (84mila metri quadrati di verde pubblico) e 2500 punti luce "con sempre meno risorse". Serve - dice - "un grande impegno". Sollecitato sul cimitero di Baccaiano, di cui si discute da tempo, ha annunciato un investimento di 100mila euro con lavori al via in autunno. Ha poi aggiunto che anche l’intervento al cimitero principale era stato chiesto da tanti cittadini, pure durante gli orari di ricevimento settimanale.

A.C.