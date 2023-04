Manutenzioni a scuola durante le vacanze

Proseguono gli interventi di manutenzione per migliorare le scuole sia in termini di sicurezza che di comfort. Lo annuncia il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. "Alla scuola primaria di Ponte a Cappiano, sfruttando la pausa per le festività pasquali – spiega il primo cittadino – , è in corso un intervento per la sostituzione di 9 grandi infissi al piano terra, grazie all’impegno dell’ufficio tecnico comunale. Investire nelle scuole vuol dire investire in futuro migliore per i nostri giovani". Sulle scuole, come già annunciato, saranno fatti nei prossimi mesi e anni importanti investimenti. Nei gironi scorsi è stata aggiudicata la gara d’appalto – per oltre un milione e 300 mila euro – per la costruzione della nuova scuola a Le Vedute. Un edificio che sorgerà accanto alla struttura attuale e, secondo il crono programma, sarà realizzato in un anno. a Casetta nel bosco, è il nome scelto per la nuova scuola, diventa quindi realtà dopo una lunga attesa.