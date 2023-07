Manutenzione Straordinaria di 15 Pensiline a Empoli, 25.814 Euro a Carico di Avip Italia Srl

Sostituzione, ripristino del cassonetto mancante o dei cristalli mancanti, sostituzione della copertura con plexiglass, lavaggi accurati dei cristalli esistenti e delle coperture, verniciatura e riverniciatura complessiva, defrascatura pesante con eliminazione degli ostacoli visivi, eliminazione delle scritte vandaliche e installazione di traversi inferiori e superiori. Questi gli interventi di manutenzione straordinaria che riguarderanno 15 pensiline per l’attesa dell’autobus sul territorio empolese, totalmente a carico della società proponente Avip Italia Srl. Senza quindi alcun onere per il Comune. Una proposta che va a valorizzare gli stessi impianti sparsi sul territorio comunale e migliora il decoro urbano. L’intero progetto viene finanziato attraverso lo sfruttamento per fini di pubblicità commerciali degli impianti pubblicitari e con l’assunzione del rischio operativo conseguente alla gestione del servizio, così come previsto dal Piano Finanziario del Progetto depositato in istruttoria. La gestione di questo servizio manutentivo avrà durata di sei anni. Il valore del contratto è pari a 25.814 euro.