Manutenzione del vecchio ponte: "Vogliamo sapere quando inizia"

Dopo la consegna alla ditta da parte di Anas dei lavori per il ponte fra Fibbiana e Capraia e Limite, si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza al Teatro Aurora per illustrare il progetto nel dettaglio. Una serata incentrata sulla realizzazione dell’infrastruttura (1,8 chilometri di tracciato incluse tre rotonde e una pista ciclabile), per capire come cambierà la frazione montelupina. Ma, tra i cittadini intervenuti per ascoltare il sindaco Paolo Masetti e i tecnici, si sono fatti sentire alcuni residenti preoccupati per il "ponte vecchio", quello di Capraia Fiorentina. Ponte che necessita di manutenzione accurata e per il quale la MetroCittà avrebbe pronto il progetto esecutivo. Da qui, i dubbi e le perplessità che sono state ribadite al teatro fibbianese. "Ben venga il ponte nuovo - hanno detto alcuni residenti - Ma riportiamo l’attenzione su quello vecchio. Se il ponte tra Capraia e Montelupo sarà chiuso per lavori prima dell’inaugurazione della nuova opera, cosa succederà? Come si potrà raggiungere la stazione da Capraia? Si parla di almeno 6 mesi di lavori. Il traffico sarà inibito a veicoli, pedoni e biciclette. Sembra non sia previsto alcun passaggio alternativo, e se non sarà pronto il nuovo attraversamento, noi di Capraia finiamo in gabbia. Dov’è il piano d’emergenza? Perché i sindaci non ne parlano? Questa diatriba va avanti da mesi e coinvolge pendolari, attività, un abitato intero. Stiamo costituendo un comitato per chiedere un incontro pubblico dedicato all’argomento".