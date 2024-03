Manutentore stufe e camini. Azienda amplia l’organico

L’azienda ’Lo vetere Gianni’ ricerca manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate da inserire in organico. La sede di lavoro è a Certaldo. Nello specifico si ricerca un manutentore stufe a pellet e caminetti. È preferibile che la risorsa abbia esperienza. Inoltre è necessario avere patente B e auto propria per raggiungere il luogo di lavoro. Offerto contratto di lavoro a tempo determinato, con orario full time e possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È richiesto da parte del candidato disponibilità alle trasferte. Per candidarsi alla mansione è necessario contattare direttamente l’azienda, telefonando al numero 3346066550 oppure inviando il proprio curriculum vitae alla mail [email protected]. È possibile candidarsi entro il 6 aprile.