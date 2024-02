Mantellassi, maratoneta da 300 km: "Ecco le richieste delle frazioni"

Di sicuro non si potrà dire che il candidato sindaco del centrosinistra per Empoli, Alessio Mantellassi (Pd), attuale presidente del consiglio comunale, non conosca il territorio che in futuro, dopo le elezioni amministrative di giugno, potrebbe essere chiamato a governare: in un mesetto ha macinato la bellezza di 300 chilometri a piedi (da un lato una strizzata d’occhio ai problemi ambientali, dall’altro la necessità di parlare con i cittadini).

Se a questo si aggiunge che la camminata ha fornito l’occasione di confrontarsi con un migliaio di empolesi, si capisce che la nozione di territorio e di presidio del suddetto per Mantellassi sia una sorta di comandamento da seguire scrupolosamente. Non a caso la campagna si chiama ’Passo dopo passo’. Tutto è cominciato un po’ dopo la candidatura di Mantellassi, che ha teso ad assegnare un ruolo di riguardo alle frazioni del comune, quelle in cui risiede ben il 70% degli empolesi. La ricerca dei contatti è stata molto attenta, guardando anche agli ‘angoli’ del territorio, da Taratagliana a Riottoli, senza dimenticare Vitiana o Bastia, per fare qualche esempio. "Abbiamo ascoltato le questioni aperte, nell’ottica di integrarle in un pezzo importante del programma. C’è bisogno – dice Mantellassi - di ricucire le parti della nostra città". La convinzione è quella per cui i problemi si risolvono in un quadro d’insieme, dove, ad esempio, le questioni di Villanova, si intersecano con quelle del polo tecnologico, che è organico, sia per numero di addetti che per fatturato, al nostro territorio. Il candidato dem, di Ponte a Elsa, si pone anche il problema di urbanizzare la vecchia 429, che ha ormai perso una parte importante del traffico veicolare, soprattutto quello dei camion, a favore del nuovo tracciato. "Puntiamo anche a una nuova concezione della zona industriale del Terrafino, da concretizzare con imprese e sindacato. E si deve anche guardare anche alla mobilità sostenibile, per cui si devono trovare i soldi, senza dimenticare il nodo dei servizi nelle frazioni, tutte", senza i quali è impossibile pensare a uno sviluppo equilibrato. "E allora ci si deve occupare dei punti di sofferenza a Villanova, Monterappoli e Fontanella, a esempio, con immobili pubblici da usare per potenziare i servizi, come farmacie o ambulatori, senza dimenticare gli Urp di prossimità o i punti prestito della biblioteca decentrati sul territorio. Un ambulante del mercato di Ponzano mi ha anche chiesto di continuare nel contatto con i cittadini anche oltre la campagna elettorale". Sugli schieramenti politici, "parliamo anche con Italia Viva: non ci sono grossi punti di distanza".