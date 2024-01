Mantellassi candidato. Sancita la coalizione: "Stadio e Multiutility?. Ecco le posizioni"

Una coalizione a tre forze, così ampia, se non è un inedito per il Pd di Empoli, poco ci manca. L’alleanza sancita ieri pomeriggio a sostegno del candidato dem Alessio Mantellassi riesce a mettere insieme Pd, Sinistra Italiana e Azione. Una novità se si guarda alle ultime due elezioni amministrative quando il Pd si era presentato decisamente più ’snello’. Una coalizione variegata sì, ma "omogenea che nasce da una condivisione di idee contenuti", ci tiene a sottolineare Mantellassi che ha presentato i punti cardine del patto insieme a Simone Falorni, segretario Pd Empoli, Luca Ferrara, segretario comunale di Empoli in Azione e Massimo Marconcini di Sinistra Italiana Empoli. Presenti al Dopolavoro Ferroviario anche Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, Diana Kapo, segretaria provinciale di Firenze di Sinistra Italiana e Anna Piu, responsabile organizzazione Sinistra Italiana, Salvatore Gurrieri, direttivo metropolitano Azione.

Ma non è finita qui. "La coalizione si allargherà anche a tante persone che in formazioni civiche vorranno aiutare Empoli – sottolinea il candidato dem –. Italia Viva? Ci confronteremo con tutti coloro che vorranno aprire un dialogo con noi. E nel caso ci fosse la possibilità di allargare la coalizione, valuteremo tutti insieme".

Intenti e progetti, ma anche posizioni ben definite. Senza dribblare temi che scottano come stadio e Multiutility. "Vogliamo sostenere il progetto della Multiutility che ci protegge da interferenze esterne – spiega Mantellassi –, con nessuna impuntatura sulla quotazione in borsa, l’importante sono gli investimenti per migliorare la qualità dei servizi. La quotazione in borsa non è un tema già deciso, e non abbiamo scritto che si farà nel patto di coalizione. Ma come verrà finanzierà la Multiutility sarà certamente un tema di discussione in futuro". Sull’ipotesi che la Fiorentina possa giocare al Castellani Azione è stato l’unico partito a sposare una tesi possibilista. Ma Mantellassi chiarisce: "La decisione spetta all’attuale amministrazione e penso che in questo momento non ci siano le condizioni per un sì – dice il candidato –. Le parole di Azione sono condivisibili, non ci deve essere un approccio ideologico o tifoso. Da amministratore dico che in questo momento ci sono problemi concreti per cui non è possibile dire sì".

Tanti i temi centrali del patto di coalizione: dallo sviluppo alle manutenzioni fino alla cultura. "Vogliamo che a Empoli le imprese continuino a essere presenti e investire – spiega Mantellassi –. Vogliamo continuare a investire in infrastrutture, vogliamo rendere centrali le frazioni e le manutenzioni di strade e verde". E poi ancora: "Vogliamo realizzare il nuovo parco urbano di Santa Maria, vogliamo mantenere alto il livello dei servizi sociali e scolastici, vogliamo aumentare l’investimento nelle infrastrutture sportive anche coinvolgendo finanziamenti privati". Cruciale anche la partita dei fondi europei: "Vogliamo proseguire nel reperimento delle risorse e mettere al centro la cultura con il nuovo teatro e con un nuovo ruolo per palazzo Ghibellino".

Mantellassi cita anche il tema sicurezza, e il luogo dove è stata presentata la coalizione, non è stato scelto a caso. "Vogliamo rendere Empoli più sicura con interventi nei luoghi più delicati come piazza don Minzoni, piazza Matteotti e parco Mariambini. Come? Con più illuminazione e chiedendo il potenziamento delle forze dell’ordine. La settimana prossima partirà il nostro percorso di partecipazione per ascoltare le proposte di tutti". Si comincia giovedì 25, proprio da piazza don Minzoni. In attesa di capire le mosse del centrodestra che deve ufficializzare il suo candidato, la campagna elettorale è pronta a entrare nel vivo.

