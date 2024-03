Mantellassi apre il suo comitato. Bordate al centrodestra e sfide: "Trattativa in corso con Italia Viva"

Mentre si alzava il volume della campagna elettorale empolese, sembrava rimasto spento il microfono del Pd. Ieri, in occasione dell’apertura del comitato elettorale nel centro di Empoli, il candidato Alessio Mantellassi si è invece preso il palcoscenico e ha alzato eccome la voce. Senza mai nominarlo, il dito era puntato contro il Cdx. Mantellassi ha rivendicato "uno stile diverso, tranquillità, gentilezza e ascolto come metodo", perché "non è consentita la violenza verbale, le polemiche, gli attacchi". La gentilezza si trasforma però in accesa arringa di fronte alla "campagna di liberazione" evocata dal centrodestra: "Politici nazionali sono venuti a dirci che Empoli deve essere liberata. Noi ci siamo liberati il 2 settembre 1944, siamo una città fieramente democratica, fieramente antifascista, libera, e non prendiamo lezioni".

Bordate anche sul tema sicurezza: "Qualcuno attacca la città dicendo che è un luogo brutto e insicuro. Questo è un attacco a Empoli, non all’Amministrazione. Chi si candida deve proteggere il buon nome e la buona storia di Empoli, noi lo faremo". A una campagna elettorale urlata, però, Mantellassi preferisce "ascoltare": da questa parola inizia "una storia empolese", questo lo slogan scelto, "fatta di tante persone normali che vogliamo rappresentare". Quello inaugurato "è uno spazio aperto a tutti, di confronto e di critica". "Da gennaio abbiamo allestito i banchini in città e la campagna ‘Passo dopo Passo’ ci ha portato in 28 luoghi, dalle frazioni fino alle località più piccole, perché vogliamo parlare di coloro di cui si parla meno. Vogliamo una grande comunità empolese che non esclude nessuno". Su questo "metodo partecipativo" è stato costruito il programma, che sarà presentato a metà aprile: "È davvero il programma degli empolesi, ha coinvolto 450 persone".

E intanto si allarga la coalizione: oltre a Pd, SI e Azione, Mantellassi ha annunciato il supporto di due liste civiche, Questa è Empoli e una "nuova lista legata al mio nome con nuove forze indipendenti dai partiti". Resta invece aperta la trattativa con Italia Viva. Al centro della campagna di "ascolto" nelle aree ‘marginali’ della città c’è la "qualità della vita" che Mantellasi declina in servizi, piste ciclabili fino al centro, in investimenti nelle aree in difficoltà, in servizi educativi, in infrastrutture sportive "dal nuovo impianto di atletica in via Sanzio allo stadio, fino alla piscina" e in tutela ambientale con il progetto del parco urbano di Santa Maria da tre ettari.

Questo, però, "senza dimenticare il centro": Il candidato Pd rinnova "lo sforzo al fianco dei commercianti, con iniziative come Empoli Città del Natale", immagina il centro "come luogo di commercio e di cultura" e ripropone il progetto del "parcheggio sotterraneo" che potrebbe facilitare la "pedonalizzazione di alcune aree". Empoli è anche "città del lavoro, dello sviluppo e della crescita", una "vocazione produttiva e di sviluppo che va supportata con infrastrutture affinché gli imprenditori non scappino via". Mantellassi ha presentato così il suo "libro bianco da scrivere insieme ai cittadini nei prossimi 10 anni" e punta alla "vittoria al primo turno". La "storia empolese" di Mantellassi parte da qui.

Giovanni Mennillo