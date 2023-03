Mano ferma e occhio di falco Arcieri Certaldesi terzi agli italiani "Serve mantenere il sangue freddo"

Da anni collezionano premi e riconoscimenti. E non si sono fatti trovare impreparati neppure stavolta. Gli Arcieri Certaldesi hanno sbaragliato la concorrenza nazionale piazzandosi al terzo gradino del podio ai campionati italiani 2023 indoor di tiro con l’arco. Sono tornati da Rimini con la medaglia di bronzo appesa al collo Andrea Giovannini, Vito Mecca e Massimo Mancianti, componenti della squadra master maschile del gruppo sportivo certaldese, che dopo una grande rimonta si è aggiudicata l’importante riconoscimento. La rassegna - alla 50esima edizione - ha chiamato a raccolta 1.300 arcieri da ben 282 società di tutta Italia; Certaldo ha saputo distinguersi.

I tre "Robin Hood" over 50 (originari di Cerreto Guidi, Poggibonsi e Firenze) sono specializzati nella categoria arco nudo, "un arco ricurvo - ha spiegato il vicepresidente Arcieri Certaldesi Marco Falchi - che, a differenza di quello olimpico che siamo abituati a vedere, è privo di mirino e bilancieri. Un arco tradizionale". Il gruppo sportivo certaldese vantava già il record assoluto in questa categoria. "Siamo contenti - dichiara il presidente Graziano Conticelli - Abbiamo ad oggi 65 tesserati dai 20 ai 70 anni e abbracciamo tutta la Toscana. Il campo di tiro è di proprietà del Comune di Certaldo, all’ingresso del Parco Collinare di Canonica. Il segreto di questa disciplina? Sta crescendo. E’ aggregazione e divertimento. Ma bisogna stare alle regole, l’arco è pur sempre un’arma". La società degli Arcieri Certaldesi - associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta alla Fitarco - è composta da un gruppo sportivo e da un gruppo storico con arcieri che, invece, amano tirare in abiti medievali.

Nata nel 1986, per mancanza di un posto dove poter praticare a poco a poco l’attività si è spenta per rinascere nel 1997 con un ritrovato entusiasmo. Da lì l’ascesa è stata inarrestabile. E riguarda anche le donne. Un’atleta senior gareggerà ai campionati di Rimini nella categoria arco olimpico tra oggi e domani insieme ad altri due colleghi. "Oltre alla tecnica, per centrare il bersaglio - conclude Falchi - serve la preparazione mentale. Bisogna riuscire a mantenere il sangue freddo". Senza farsi tradire dall’emozione.

Ylenia Cecchetti