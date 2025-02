Manifestazioni e sagre. Ecco il calendario 2025

Una lunga serie di eventi, molti diventati appuntamenti fissi, che si terranno sul territorio a partire da primavera. La giunta comunale ha approvato il piano delle manifestazioni e delle sagre 2025, un programma di massima che riparte fra novità e certezze. Fra le proposte c’è la Festa del Vento del 25 maggio. Quel giorno, peraltro, si concluderà la prima edizione del "Festival Emma Perodi", che prenderà il via il 23 maggio. Spazio anche allo sport: il 26 maggio inizierà "Beach volley in fiera" e si protrarrà sino al 29 giugno. L’inizio dell’estate porterà la tradizionale Sagra del Pesce di Bassa, che lo scorso anno ha tagliato il traguardo del mezzo secolo: apertura il 26 giugno, chiusura il 13 luglio. Sempre a proposito di tradizione, spazio alla "Notte d’Isabella" (5 e 6 luglio), per proseguire con il "Medicea Wine Festival" (19, 20, 26 e 27 luglio). Dal 19 luglio al 20 agosto c’è la 28esima esposizione di trattori d’epoca. Ultimo evento per ora indicato nel programma il "Palio del Cerro" nelle prime due settimane di settembre.