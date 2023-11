Mancano gli agenti di polizia. Barnini ora scrive al ministro: "Rafforzare gli organici"

La sicurezza richiede forze in campo. E il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, prende carta e penna e scrive al ministro dell’Interno. "La nostra comunità si trova ad affrontare una crescente complessità sociale ed è per questo che si fa forte la richiesta di un potenziamento degli organici delle forze di polizia", scrive Barnini a Piantedosi. Una lettera inviata nei giorni scorsi per richiedere il potenziamento degli organici delle forze di polizia operanti in città, una necessità condivisa a più riprese dall’amministrazione empolese anche con il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, e con la prefetta di Firenze, Francesca Ferrandino.

"Come già avevo fatto in precedenza, ai tempi in cui ministro dell’Interno era Lamorgese - spiega Barnini - ho nuovamente inviato una lettera al ministro dell’Interno, oggi onorevole Piantedosi. All’interno si riepilogano tutte le caratteristiche della nostra città, comune capofila dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, costituita da undici Comuni e nel complesso da quasi 180mila residenti, con uno snodo ferroviario fra i primi in Toscana per numero di viaggiatori, con una presenza significativa di uffici, imprese e attività produttive, con una popolazione studentesca per quanto riguarda le scuole superiori di circa 5.400 studentesse e studenti". Barnini snocciola dati e sottolinea poi anche la "presenza dell’ospedale San Giuseppe, presidio ospedaliero al quale afferiscono 15 comuni dell’ambito territoriale dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore – prosegue il sindaco – e quella di una squadra di calcio che milita, con soddisfazione, in serie A".

Caratteristiche che ben raccontano il contesto cittadino e l’impegno al quale sono chiamate quotidianamente le forze di polizia. "E’ necessario e non più prorogabile il rafforzamento degli organici della polizia di Stato del commissariato cittadino - continua Barnini - Questa necessità è comprovata dalle dinamiche che quotidianamente la città propone in termini di sicurezza e degrado. Dinamiche sulle quali come amministrazione siamo intervenuti, stiamo intervenendo e continueremo a investire in termini di sviluppo e potenziamento dei sistemi di videosorvegliana e altri interventi pubblici per garantire la riqualificazione di luoghi strategici e la nascita di progetti specifici. Ma servono agenti".