Manca il personale L’allarme del sindacato "Problemi di sicurezza per gli studenti"

Senza di loro le scuole resterebbero chiuse, le aule e i laboratori sporchi e non si avrebbe alcuna sorveglianza ai varchi di accesso. Senza tener conto della parte amministrativa, che tiene in piedi tutta la struttura scolastica. Il personale Ata, acronimo di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all’interno delle scuole è fondamentale come il corpo docenti. Nelle situazioni in cui è carente si presentano problemi e criticità. "A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ci chiediamo come riusciranno gli istituti comprensivi dell’Empolese Valdelsa a garantire aperture e servizi all’interno dei loro plessi – afferma Emanuele Rossi, segretario generale di Flc Cgil Firenze –. Il provvedimento dell’ufficio scolastico regionale con il quale viene assegnato l’organico in deroga per l’anno scolastico 20232024 ha il sapore dell’ennesima presa in giro. Le amministrazioni scolastiche dei 107 istituti della provincia avevano avanzato le loro legittime richieste di organico aggiuntivo, per garantire funzionalità amministrativa, operatività dei laboratori, sorveglianza e igienizzazione degli ambienti. Le richieste ammontavano a 423 unità. Ebbene – spiega Rossi – l’organico autorizzato è soltanto di 152. Evidentemente l’ufficio scolastico regionale considera i propri dirigenti scolastici del tutto inattendibili e non li prende minimamente in parola, acconsentendo a poco più di una richiesta su tre". Se questi sono i numeri con cui fare i conti anche nell’Empolese Valdelsa quella di settembre sarà una partenza in salita. Secondo le stime del sindacato della scuola sono circa 45 le unità di personale Ata richieste dai dirigenti del territorio dell’Unione e meno della metà – circa il 36 per cento – sono quelle che di fatto arriveranno. Numeri che il sindacato reputa del tutto insufficienti rispetto alle necessità delle scuole.

"Nell’Empolese Valdelsa sono presenti dieci istituti comprensivi più sei istituti superiori – elenca Rossi – Al maxi comprensivo Empoli Ovest con i suoi 17 plessi, (originariamente erano diciotto, ma l’infanzia di Granaiolo è stata chiusa perchè non raggiungeva il numero minimo di iscritti, ndr), dal primo settembre si aggiunge quello di Fucecchio. Si parla di uno dei più grandi del territorio provinciale con oltre duemila alunni e 13 plessi tra infanzia, primaria e medie, dislocati su un territorio molto ampio e quindi lontani territorialmente tra loro". I timori si sostanziano proprio pensando alla gestione degli edifici. "Sebbene l’organico assegnato per il prossimo anno sia dato dalla somma matematica degli organici dei due istituti – spiegano Cgil Empolese Valdelsa e Flc Cgil Firenze – che si fonderanno tra loro, restano in piedi tutti i problemi di sorveglianza, sicurezza, tempo-scuola, dal momento che il punto di partenza è uno strutturale sotto organico del personale". "A tale livello di inadeguatezza mostrato dall’Usr Toscana – chiosa Flc Cgil – le lavoratrici e i lavoratori delle scuole sapranno rispondere con forza, avviando fin dalle prossime settimane estive nuove iniziative di mobilitazione".

Irene Puccioni