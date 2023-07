Maltempo, stavolta nessun danno Prevenzione arma migliore di difesa

L’allerta codice arancione era stata diramata in quasi tutta la provincia fiorentina, Empolese Valdelsa incluso. La buona notizia è che ieri, rovesci nella norma a parte, non si sono registrate situazioni di pericolo dovute ai fenomeni temporaleschi come invece era accaduto con la bomba d’acqua del 1 giugno scorso. Succedeva un mese fa esatto. In 15 minuti a Montelupo Fiorentino caddero 32 millimetri di pioggia, provocando disagi notevoli in una quarantina di scantinati e garage. Furono circa 50 le richieste di intervento per allagamenti e vuotature e per rami pericolanti pervenute ai vigili del fuoco del comando di Firenze a seguito delle forti precipitazioni di quel pomeriggio.

E oggi, ad ogni nuvola, con il cambiamento climatico in atto, scatta la paura. Si guarda il cielo con sospetto e allo stesso tempo si lavora molto sulla prevenzione. Non a caso nella giornata di ieri è stato attivato il Centro operativo comunale a Empoli. Obiettivo, coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità ed esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione. Il tutto in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per l’allerta arancione, emanato dal Centro funzionale regionale della Toscana, dalle 12 di ieri fino alle 8 di oggi. In appena tre ore ieri, come ha informato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sono caduti 4300 fulmini in particolare sulle zone costiere. Il C.o.c che si trova nel Piano Intercomunale di Protezione Civile in via Giuseppe del Papa è scattato sull’ora di pranzo ma fortunatamente il maltempo non ha mantenuto le promesse.

Il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti è confermato in tutti i Comuni dell’Unione anche per questa mattina. Sotto la direzione del responsabile di Protezione Civile e comprendente associazioni locali e forze dell’ordine, il Centro Operativo del Comune di Empoli è rimasto attivo fino al ritorno alla normalità. Come ricordano i sindaci del territorio, sono tre le cose da fare in caso di allerta: tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo, fare attenzione alle aree depresse – in modo particolare ai sottopassi, che potrebbero allagarsi – e veicolare le informazioni sui comportamenti corretti da adottare. Anche se nella giornata di ieri non sono state segnalate situazioni difficili, cadute di rami, frane o strade allagate, la prevenzione resta l’arma di difesa principale.

Ylenia Cecchetti