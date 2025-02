Maltempo, ponticino crollato. Due Comuni lo ricostruiranno

Lo scorso novembre si era verificato un cedimento sul piccolo ponte sul Borro del Paganello, al confine fra Montespertoli e Barberino Tavarnelle, che aveva portato alla chiusura precauzionale di via Nunziatina. E saranno le due realtà comunali a provvedere al ripristino dell’infrastruttura, in modo da poter poi riaprire la strada. Un primo passo è stato compiuto dall’amministrazione comunale montespertolese: pochi giorni fa, è stato infatti approvato con una delibera di giunta il documento di indirizzo alla progettazione. L’idea è quella di demolire i resti del ponticino per poi ricostruirlo tramite l’utilizzo di scatolari in cemento armato, nell’ambito di un’operazione da circa 47mila euro (equamente divisi fra i Comuni di Montespertoli e di Barberino Tavarnelle). Ed il secondo passaggio dovrebbe concretizzarsi già in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, fissata per domani. "L’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione è propedeutica all’approvazione dell’accordo tra i comuni di Barberino Tavarnelle e Montespertoli – ha spiegato il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) – che si divideranno il costo dell’opera essendo il ponticino proprio sul confine. Giovedì (domani, ndr) in consiglio comunale, il nostro Comune finanzierà il lavoro e faremo da capofila dell’accordo, appaltando poi l’opera".