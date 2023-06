Maltempo e caos treni: saltano quindici corse

Due ore di stop lungo la tratta e fortissimi disagi per pendolari, turisti e studenti in viaggio da e verso Siena. Ancora una volta è stato il maltempo a causare danni nei pressi della stazione di Badesse, a pochi chilometri dalla città del Palio. Un nubifragio si è abbattuto su tutta la provincia intorno all’ora di pranzo, ma i danni maggiori li ha causati proprio in prossimità della ferrovia. In rete circolano alcuni video in cui si vede l’acqua invadere i binari, anche se a rallentare fino a fermare la circolazione dei treni è stato un movimento franoso legato proprio alla grande quantità di acqua caduta. I treni si sono quindi fermati a Poggibonsi e a Siena: in totale sono stati cancellati quindici convogli in entrambe le direzioni, sostituiti da alcuni bus messi a disposizione da Autolinee Toscane. La circolazione lungo la tratta è stata interrotta dalle 13 fino alle 16, quando è ripresa poi regolarmente. Non è la prima volta che si verificano rallentamenti e disagi legati al maltempo: qualche giorno fa, ancora a causa di un nubifragio nella zona di Badesse, gli allagamenti avevano comportato massicci ritardi e cancellazioni dei treni, con buona pace dei pendolari che avevano manifestato la propria rabbia attraverso i social.

La circolazione, nella giornata di ieri, è ripresa solo grazie all’intervento dei tecnici che hanno poi ripristinato la rete. E c’è preoccupazione anche per la giornata di oggi, visto che le previsioni del tempo non promettono niente di buono. La Empoli-Siena è da sempre una delle linee peggiori della Toscana, anche se alcuni interventi infrastrutturali, come il raddoppio Empoli-Granaiolo, puntano a migliorarla.