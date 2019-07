Certaldo (Firenze), 27 luglio 2019 - Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d'acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a muoversi causa gli allagamenti nelle strade vicinali. Interrotta la strada per Montaione e il sindaco di Gambassi Paolo Campinoti, su Facebook, ha invitato i cittadini a non percorrere la provinciale Volterrana.

A Certaldo allagate alcune strade e i sottopassi non sono percorribili. «La situazione è delicata - commenta Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, via Facebook -. Le pompe dei sottopassi così come quelle in via da Verrazzano funzionano regolarmente, ma il sistema fognario, entrato in pressione, non riesce a ricevere sufficiente acqua. Limitate gli spostamenti». Sui vari fonti stanno lavorando sia squadre dei vigili del fuoco che del volontariato. In particolare i pompieri, che stanno intervenendo con squadre dai comandi di Empoli e Petrazzi, devono ancora effettuare 50 interventi.