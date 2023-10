Malati di gioco. Una dipendenza in crescita tra i giovani. Ecco come riconoscerla

di Irene Puccioni

EMPOLI

Si chiama ludopatia ed è la condizione di dipendenza dal gioco d’azzardo. Una patologia che può compromettere gravemente la qualità della vita delle persone che ne sono affette, dalle relazioni al lavoro, passando, in generale, per la sfera sociale. Anche sul territorio empolese il fenomeno è presente, ma c’è anche un servizio a cui i malati possono rivolgersi per trovare risposte e una via di uscita. La referente al Serd per il gioco d’azzardo in area empolese è la dottoressa Anna Mellini.

A fronte dell’importante aumento del numero di giocate dal 2021 al 2022 sono aumentati anche gli accessi al Serd territoriale?

"Nell’ambito del disturbo da gioco d’azzardo al Serd di Empoli i nuovi ingressi nel 2021 sono stati 11, su un totale di pazienti trattati nell’anno 63; nel 2022 sono stati 9 su un totale di pazienti trattati nell’anno 55. Quindi non è stato rilevato un aumento, bensì rileviamo la conferma di un dato comunque molto rilevante".

Può fornire età media, sesso, condizione socio-economica degli utenti in cura o che si sono rivolti al servizio?

"L’età media dei nostri pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo è di 44 anni, le femmine sono circa un quinto dei maschi, il 90% di questi ha stipendio o pensione"

Quali sono i giochi privilegiati per chi soffre di ludopatia?

"Con riferimento ai numeri del Serd di Empoli queste sono le percentuali: slot 50%, gratta e vinci 30%, scommesse sportive 20% gioco on line 10%, circa".

Qual è l’identikit del ludopatico?

"Il nostro paziente tipo è un maschio (nell’80% dei casi), ha circa 44 anni, vive in famiglia, lavora e percepisce uno stipendio, ha una mediobassa scolarità (diploma medie inferiori), ha comorbidità psichiatrica nel 20% dei casi. Collabora attivamente al programma, che ha durata media di 3 anni, con una remissione che si aggira sul 90% dei casi trattati. La maggior parte di questi ha un tutor familiare, laddove non sia possibile individuare un tutor familiare viene inserito nel programma un tutor volontario opportunamente formato dal nostro staff".

Il gioco d’azzardo è un fenomeno che sta interessando anche le giovani generazioni?

"Sì, il nostro paziente più giovane è stato di 17 anni".

Quando il gioco può considerarsi patologico? Cioè qual è il confine tra “una scommessa ogni tanto” e la malattia per il gioco?

"Il giocatore d’azzardo patologico sviluppa un legame sempre più forte con il gioco legato al denaro, trascura la famiglia, gli impegni lavorativi e la vita sociale. Aumenta progressivamente la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare e la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, nella speranza di rifarsi. Il gioco d’azzardo diventa un problema quando, ad esempio, si spende sempre più denaro e si trascorre sempre più tempo a giocare; si pensa di controllare il gioco senza riuscirci; si diventa irritabili quando non si gioca; si torna a giocare per recuperare le perdite dopo aver perso al gioco; si mente a familiari e amici; si possono commettere atti illeciti per procurarsi denaro".

Chi si rivolge al Serd di Empoli chi trova dall’altra parte?

"Uno staff dedicato alla cura del da gioco d’azzardo costantemente aggiornato e supervisionato dalla equipe multidisciplinare del Serd, coordinata dal direttore, il dottor Stefano Scuotto. La squadra di lavoro è composta da due medici tossicologi (le dottoresse Anna Mellini, referente, e Diletta Sabatini), tre educatori professionali (professoresse Daniela Cervigni, Marilena Cioni e Valentina Colantuono), un assistente sociale (Cora Romano) e due psicologi (le dottoresse Chiara Falchetti e Dott.ssa Alessia Corradini)".