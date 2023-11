’Mai più vittime’. Un convegno per riflettere

Un convegno per sensibilizzare i cittadini e promuovere un dialogo sul tema della violenza sulle donne. Si chiama ’Mai più vittime. Rompi il silenzio’ il dibattito in programma oggi alle 16,30 al Centro Giovani i Macelli di Certaldo. Con una serie di testimonianze, ci si concentrerà sul focus della prevenzione, dell’assistenza alle vittime, delle politiche di protezione e sulla promozione di una cultura di rispetto e uguaglianza. "Fra le priorità di FdI - dice la presidente del circolo FdI Valdelsa, Lucia Masini - c’è anche il contrasto concreto a questa emergenza. La violenza sulle donne è anche costringerle a rinunciare alla libertà di movimento in sicurezza. C’è un enorme lavoro da fare". Interverranno la senatrice Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale di FdI per la tutela delle vittime, il senatore Paolo Marcheschi, la consigliera regionale FdI, Elisa Tozzi, Caterina Coralli, vicepresidente della Commissione regionale Pari Opportunità e Francesca Menconi del centro antiviolenza di Carrara.