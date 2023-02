Mai più guerre, dibattito tra i banchi di scuola

Un anno fa, lo scoppio della guerra in Ucraina. Genocidi, atrocità e conflitti: tematiche attuali che non possono non passare dai banchi di scuola. Ieri all’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino si è tenuta una lezione speciale dal titolo “Genocidi e guerra in Ucraina: dal never again alle atrocità del nuovo Millennio”, promossa dal Comune e dall’Istituto Superiore nell’ambito del “Progetto Memoria”. A guidare la conferenza la dottoressa Giada Corsoni: ad un anno esatto dallo scoppio di una guerra che ha riproposto fatti cruenti a danno delle popolazione civile, ci si è soffermati sui crimini di guerra e i genocidi, affrontati per la prima volta all’indomani della seconda guerra mondiale con i famosi processi di Norimberga. "Se da una parte – ha osservato Giada Corsoni, giovane studiosa di Castelfiorentino – la comunità internazionale non è stata in grado di prevenire i genocidi post seconda guerra mondiale, dall’altra i processi di Norimberga sono stati un momento di progresso fondamentale per il diritto internazionale in quanto, per la prima volta in assoluto, si stabilisce la responsabilità penale individuale per crimini internazionali".

Nel corso della lezione sono stati analizzati i segnali e i fattori preparatori di un genocidio, nonché il suo preciso significato in base a una Convenzione delle Nazioni Unite che si occupa, appunto, della prevenzione e repressione di questo crimine. Gli avvenimenti in Ucraina sono serviti da guida per spiegare in cosa consistono i crimini di guerra e se sia corretto (e perché) parlare di genocidio anche nell’ambito del conflitto che si sta consumando in questo Paese. Si è poi ricordato che oggi la tecnologia e i social media giocano un ruolo cruciale anche in contesti di crimini internazionali in corso, senza trascurare la pericolosità dei messaggi di odio diffusi su varie piattaforme social.

"Siamo doppiamente felici – ha osservato il sindaco, Alessio Falorni – che Giada si sia resa disponibile per questa iniziativa, sia perché interessa un tema che ha indagato a fondo nelle sue cause scatenanti e nei riflessi sulla realtà che stiamo vivendo, attraverso le notizie che ci giungono costantemente dal fronte di guerra in Ucraina, sia perché è una studiosa di Castelfiorentino che ha arricchito i propri studi e ricerche attraverso numerose collaborazioni prestate all’estero, affiancando diversi enti e organizzazioni internazionali prestigiose, e rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Sono certo che, oltre a quella di stamani, ci saranno altre occasioni per proseguire la collaborazione avviata con la nostra amministrazione e l’Istituto Enriques".