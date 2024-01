Maggioranza compatta: "L’intervento? Una grande opportunità"

Maggioranza compatta nel sostenere l’amministrazione e nell’attacco al centrodestra. Lo dice una nota del gruppo consiliare Pd e di quello di Orgoglio Fucecchiese: "Dovevano attaccare con parole dure l’amministrazione Spinelli sul tema del parcheggio di via Sbrilli – si legge – abbiamo invece assistito a uno spettacolo francamente imbarazzante. Abbiamo ascoltato con attenzione i loro lunghi interventi – densi di parecchie inesattezze – ma alla fine non abbiamo sentito alcuna proposta alternativa per il tema parcheggi in centro. Perché questo è bene chiarirlo: i cittadini del centro storico sappiano che per il centrodestra fucecchiese non c’è alcun problema di accessibilità e parcheggio". "Quanto al parcheggio di via Sbrilli, la riteniamo una grande opportunità, che – conclude la nota – darà un contributo importante alla risoluzione di uno dei grandi problemi segnalati dagli abitanti del centro e alla “liberazione” della piazza Vittorio Veneto dalla sosta selvaggia".