Maestrelli lancia “Empoli al centro“: "Al lavoro con e per le persone"

Giornata di presentazioni sabato anche per la cadidata sindaco Maria Grazia Maestrelli. "La lista “Empoli al Centro”, ispirata da Italia Viva, si distingue per un approccio pragmatico e prospettico nella gestione della città" hanno detto gli stessi in occasione della conferenza stampa. La visione politica è incentrata sul "comprendere le sfide attuali e proiettare la città verso un futuro migliore", con un’enfasi particolare sul benessere individuale e comunitario. Da qui la definizione come una "forza riformista, europeista, liberale e garantista, con attenzione allo sviluppo economico e alla sostenibilità". L’obiettivo principale è il miglioramento complessivo della città e il coinvolgimento attivo dei cittadini. "La lista fa parte di un progetto più ampio che si allinea con le politiche nazionali ed europee – hanno detto –. Il nome della nostra lista è un invito tangibile a riconoscere il valore intrinseco della nostra città. Troppo spesso i cittadini empolesi vivono nell’ombra del vicino capoluogo regionale, Firenze". I candidati, presentati ufficialmente sabato, rappresentano "una varietà di background e professioni, riflettendo la diversità della comunità".

Ecco i nomi: Andrea Pini, imprenditore e informatico; Maria Ada Banchelli, pensionata e imprenditrice; Nada Douche, studentessa informatica; Anna Nesi, pensionata e ragioniera originaria di Montespertoli; Daniela Rovai, impiegata e ragioniera; Mylen Villorente Vipinoso, collaboratrice domestica originaria di Mambusao (Filippine); Mihaela Zaharia, impiegata amministrativa di Balasesti; Gordon Baldacci, ricercatore di matematica e fisica dell’atmosfera; Antonio Bressi, avvocato civilista; Gherardo Chirici, professore universitario di Ecologia urbana e scienze forestali; Tommaso Vaglini, insegnante di lettere; Lucia Ivonne Cassarino, insegnante scuola primaria; Federico Carpita, imprenditore infrastrutture trasporto; Gezime Mazaj, pensionata e badante originaria di Valona (Albania); Marco Sgrilli, impiegato settore credito; Aurora Del Rosso, pensionata e insegnante di lettere originaria di Cerreto Guidi; Luigi Susini, pensionato e medico ostetrica e ginecologia; Vania Santini, pensionata; Eugenia Mellea, insegnante di sostegno.